Paralimpik federasyonlarda seçim heyecanı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun olağan genel kurulları yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda seçime üç aday katılacak. The Green Park Hotel'de yapılacak saat 10.00'da başlayacak seçimde Muaz Ergezen, Veysel Gülpınar ve Murat Ataman, başkan olmak için yarışacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunda ise başkanlık seçimine iki kişi girecek. Ankara Crowne Plaza Hotel'de saat 10.00'da başlayacak genel kurulda mevcut başkan Hasan Sayyıdan ile Ayhan Yıldırım delegelerden oy bekleyecek.