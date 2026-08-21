Paralimpik Halter Takımı Kayseri\'de Kamp Yapıyor

Paralimpik Halter Milli Takımı müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp çalışmalarını yoğun ve disiplinli bir şekilde sürdürüyor.

Paralimpik Halter Milli Takımı, Kayseri'de gerçekleştirdiği kamp ve hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde ağırlanan milli sporcular, yoğun antrenman programıyla müsabakalara en iyi şekilde hazırlanıyor. Kamp sürecinde sporcuların çalışmaları yakından takip edilirken, hazırlıklarını verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli destek sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için azim, kararlılık ve özveriyle çalışan milli sporcularımıza başarılar diliyor, Kayseri'deki kamp çalışmalarının verimli geçmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.