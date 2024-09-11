Nazmiye Muratlı'ya Dörtyol'da Coşkulu Karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazmiye Muratlı'ya Dörtyol'da Coşkulu Karşılama

Nazmiye Muratlı\'ya Dörtyol\'da Coşkulu Karşılama

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nazmiye Muratlı, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde coşkuyla karşılandı. Muratlı, Dünya Şampiyonası'na katılarak şampiyonluk hedeflediğini belirtti.

11.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FRANSA'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde 45 kiloda 108 kilo kaldırarak bronz madalya kazanan Nazmiye Muratlı, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Para halterde 108 kilo kaldırarak dünya üçüncüsü olan milli halterci Nazmiye Muratlı, eşi ve aynı zamanda antrenörü Muhsin Muratlı, yaşadıkları Dörtyol ilçesine gelişinde otoyol gişelerinde çiçeklerle ve coşkuyla karşılandı. Yapılan coşkulu karşılama sonrası milli sporcu Nazmiye Muratlı'nın elde ettiği üçüncülük başarısı, düzenlenen konvoy eşliğinde kutlandı. Londra 2012 ve Rio 2016'da Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan ve Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda da kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu, 3 madalya kazanan ilk para halterci olarak da tarihe geçti.

Milli sporcu Nazmiye Muratlı, 2005 yılından itibaren bu sporu yaptığını, 2007 yılında Avrupa şampiyonluğu ardından üst üste 2012 ve 2016 yılında rekor kırarak 2 altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirdiğini ve 2021 yılında şampiyonaya sayılı günler kala yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığını belirterek, en son katıldığı Paris 2024 Olimpiyatlarında bronz madalya alarak üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli Sporcu Nazmiye Muratlı, "Hedefim bir yıl sonra yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na katılmak ve şampiyonluğu tekrardan ülkeme kazandırmak istiyorum. Çünkü şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağımızı şampiyonluk kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşımızla birlikte göndere çektirmekten ve üçüncülük madalyasını ülkemize getirmekten ötürü de mutluluk duyuyorum. Sağlığım elverdiği sürece de bu sporu yapmaya devam edeceğim. Başarımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarken, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Dörtyol, Muratlı, Güncel, Dünya, Paris, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazmiye Muratlı'ya Dörtyol'da Coşkulu Karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: Nazmiye Muratlı'ya Dörtyol'da Coşkulu Karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement