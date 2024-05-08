Paralimpik Milli Tenisçi Ahmet Kaplan: Takım Olarak Çok Güçlüyüz - Son Dakika
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Paralimpik Milli Tenisçi Ahmet Kaplan: Takım Olarak Çok Güçlüyüz

Paralimpik Milli Tenisçi Ahmet Kaplan: Takım Olarak Çok Güçlüyüz

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, takım olarak güçlü bir durumda olduklarını ve Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'ndan madalyayla döneceklerine inandığını söyledi. Kaplan, ev sahibi olmanın avantaj olduğunu ve turnuvayı kendi evlerinde oynamanın büyük bir motivasyon olduğunu belirtti. Ayrıca, dünya sıralamasında güzel bir sıralamaya sahip olduklarını ve paralimpik oyunlarına katılmaya hak kazanmak için çalıştıklarını ifade etti. Kaplan, son dönemdeki performansından memnun olduğunu ve Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

08.05.2024 10:43
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Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, takım olarak çok güçlü durumda olduklarını ve Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası'ndan madalyayla döneceklerine inandığını söyleyerek, "Açıkçası hiç olmadığı kadar güçlü bir senedeyiz. Takım arkadaşlarım ve ben dünya sıralamasında güzel bir sıralamaya sahibiz. Elimizden geldiğince her şeyi yapıp turnuvayı madalyayla tamamlamak istiyoruz" dedi.

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) düzenlediği tekerlekli sandalye kategorisindeki tenis organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası, 7-12 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılıyor. Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye de Quad ve Erkekler kategorisinde yarışıyor. Quad kategorisinde takımın önemli oyuncularından ve dünya 11 numarası olan paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, basın mensuplarına turnuvaya ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Öncelikle ev sahibi olmanın kendileri için avantaj olduğunun altını çizen Kaplan, "Kendi evimizde bu turnuvayı oynuyor olmak bizim için çok büyük bir avantaj. Bu kadar güzel bir şehirde, bu kadar güzel bir havada ve kortlarda oynuyor olmak bizim için büyük bir motivasyon. Federasyonumuza ve Megasaray ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizim için adeta bir tenis şenliği" şeklinde konuştu.

"Madalyayla dönüp bayrağımızı dalgalandıracağımıza inanıyorum"

Takım olarak güçlü olduklarını belirten ve 2 buçuk ay sonra paralimpik oyunlarındaki hedeflerinden bahseden milli sporcu, "Açıkçası hiç olmadığı kadar güçlü bir senedeyiz. Takım arkadaşlarım ve ben dünya sıralamasında güzel bir sıralamaya sahibiz. Elimizden geldiğince her şeyi yapıp turnuvayı madalyayla tamamlamak istiyoruz. Kendi adıma konuşmak gerekirse ben şu an güncel olarak dünya 11 numarasıyım. İlk 12'de bitirdiğim takdirde yaklaşık 2 buçuk ay sonra paralimpik oyunlarına katılmaya hak kazanacağım. Bizim için tenis tarihinde bir ilk olacak. Quad klasmanı açısından ilk sporcu olarak gideceğim. Orada da güzel bir başarı elde edip, madalyayla dönüp bayrağımızı güzel bir şekilde dalgalandıracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Son 3-4 aylık süreçte inanılmaz turnuvalar geçirdim"

Son olarak kendi performansından mutlu olduğunu ve bunu sürdürmek istediğini sözlerine ekleyen Kaplan, "Son 2 yılda yükselen bir kariyerim vardı. Geçen sene dünya 12 numaraya kadar yükselmiştim. Açıkçası son 3-4 aylık süreçte inanılmaz turnuvalar geçirdim. Son 2 turnuvayı şampiyonlukla tamamladım. Şu anki performansımdan mutluyum. İnanıyorum ki Dünya Şampiyonası'nda da bu performansı sürdürüp güzel bir şekilde turnuvayı tamamlarız" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Paralimpik Milli Tenisçi Ahmet Kaplan: Takım Olarak Çok Güçlüyüz - Son Dakika

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