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Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor

26.01.2022 16:58
Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, 19-27 Şubat tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek 2022 Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, 19-27 Şubat tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek 2022 Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Şampiyonaya hazırlık amacıyla 20 Ocak'ta Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kampa giren milli takım ay sonuna kadar hazırlıklarına burada devam edecek. Sporcular, bir sonraki kampını 8-18 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirecek. ???????

Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'na milli takım 15 kişiyle katılacak.

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Milli takımın birçok organizasyonda başarılı olduğunu belirten Oruç, "Performans ölçme değerlendirme ve puan grafiği sonuçları bize gösteriyor ki Dubai'de gerçekleşecek dünya şampiyonasında şampiyonluk başta olmak üzere bireysel ve takım olarak birçok kategoride ülkemize dünya derecesi kazandıracağız." ifadelerini kullandı. ???????

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Dünya Şampiyonası, Okçuluk, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, dünya şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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