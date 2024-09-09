Paralimpik Şampiyonlar Yurda Döndü

Spor

- Paralimpik Oyunları'nda rekor kıran milli sporcular yurda döndü

İbrahim Bölükbaşı: "Hem olimpiyatta hem para olimpiyatta dünyada tek sporcu oldum"

Umut Ünlü: "Annemin, babamın dualarıyla motive oldum"

Kübra Korkut: "İlk Türk kadın olarak tarihe geçtim"

İSTANBUL - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya ile rekor kıran milli sporcular yurda döndü. Türk bayrakları altında coşkuyla karşılanan sporcular mutluluklarını paylaştı.

Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya topladı. Oyunlarda rekor kıran milli sporcular bugün yurda dönerken İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Sporcular, aileleri ve federasyon yetkilileriyle kucaklaşırken, Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden tüm sporculara çiçek takdim edildi. Havalimanında madalya kazanan sporcular ilgi odağı oldu.

Paralimpik Oyunları'nda Judo Erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılamanın kendisi adına çok gururlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bölükbaşı, "Olimpiyat şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'nı okuttum. Benim bu dördüncü olimpiyatımdı; iki defa güreşte, iki defa judoda katıldım. Hem olimpiyatta hem para olimpiyatta dünyada tek sporcu olduğum için de mutluyum. Bana emeği olan hocalarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Umut Ünlü: "Annemin, babamın dualarıyla motive oldum"

Yüzmede 50 metre serbest S3 ve 200 metre serbest S3 kategorilerinde iki altın madalya sahibi olan Umut Ünlü ise, "Allah bana nasip etti. Dualarla kazandım. Annemin, babamın dualarıyla motive oldum. Babam inşaatta çalışırken beni görüntülü arıyor" dedi ve göz yaşlarına hakim olamadı.

"İnsanlar İstiklal Marşı'mız için ayağa kalktı"

Çok büyük mutluluk yaşadığını aktaran Ünlü, "Sözlerimi tuttum. Spor bakanlığımız, paralimpik komitemiz, bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Ben amatör sporcuydum İGA bana destek oldu. Benim başarılı olmamı sağladı. Bu başarımda İGA'nın çok büyük emeği var. Bana atılan mesajlar çok motive oldu. İki tane altın madalya aldım, İstiklal Marşı'mızı yurt dışında okuttum. İnsanlar İstiklal Marşı'mız için ayağa kalktı. Bu benim için çok büyük gurur" dedi.

Paris'te annesine seslendiği, "En sevdiğim yemekleri hazırla. Altın madalyayla geliyorum" sözlerinin hatırlatıldığı Umut Ünlü'nün annesi ise şunları söyledi:

"Sevdiği bütün her şeyi yaptım. Onun başarısı için elimden geleni yaptım. Çok mutlu ve çok gururluyum. Hocalarına çok teşekkür ediyorum."

Kübra Korkut: "İlk Türk kadın olarak tarihe geçtim"

Para masa tenisinde kadınlar S7 kategorisinde gümüş madalyaya elde eden Kübra Korkut, "Amacım tabii ki altındı. Yine de çok mutluyum. İnşallah Los Angeles'a. Olimpik ve Paralimpik'te ilk Türk kadın olarak tarihe geçtim. Çok mutluyum. Bunu bir kadının elde etmesi muazzam bir duygu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.