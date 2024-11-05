Paralimpik Sporculara Destek vurgusu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İstediğimiz sonuçları alamadık ama beklentilerimiz arttı. Bakanlık olarak her türlü katkıyı verdik. Paralimpik sporcuların göz ardı edilmesi doğru değil" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerin sorularını yanıtladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'yla ilgili Bakan Bak, olimpiyatlara katılan milli sporcuların oraya madalya kazanmak için gittiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes altın madalya kazanmak istiyor. Jenerasyon değişikliği olan bazı branşlarımız vardı. Altın alamadık ama branş sayımızı artması daha önce hiç final yapamadığımız bazı branşlarda finale kalmamız önemliydi. Genç yüzücümüz Kuzey tarihte ilk kez finale çıktı. Cimnastikte iki final yaptık. Atıcılıkta ilk kez madalya aldık. Voleybolda olimpiyatlarda ilk kez yarı final oynadık. Bunlar önemli şeyler, göz ardı etmemek lazım. Tabii istediğim sonuçları alamadık ama beklentilerimiz arttı. Bakanlık olarak her türlü katkıyı verdik. Paralimpik sporcuların göz ardı edilmesi doğru değil. AK Parti iktidarları döneminde engelli vatandaşlarımıza sağladığımız imkanlar çok önemli. Paris'te 6'sı altın 28 madalya aldık. Paralimpik sporcularda müthiş bir yaşam ve mücadele azmi var. Aileleri 'Nasıl bakacağız?' derken, şimdi birlikte olimpiyat coşkusu yaşıyorlar. Federasyon başkanlarının her birine verdiğimiz destekler karşısında, neler yapıldı, neler yanlış yapıldı, diye sordu. Bunları denetlemek suretiyle kendileriyle görüştük. Gerekli sonuçları alacağız. Olimpiyat hazırlık noktasında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'yle yeni branşlarda gelecek olimpiyatlarda madalyalar gelecektir."

"Yasa dışı bahisle ilgili yoğun çalışma içerisindeyiz

Spor Toto Teşkilatı'nın bütçesiyle ilgili soruları da cevaplayan Bakan Bak, "Spor Toto'nun sizin bahsettiğiniz bir geliri yok. Ciroyla alakalı bir şey. Hasılatın yüzde 20'si KDV, yüzde 5'i şans oyunları vergisi. İkramiyeler dağıtılınca Spor Toto'ya kalan pay yüzde 4 civarı. Buradan kalan pay da Türk sporu için harcanıyor. Yüzlerce, binlerce tesis buradan kaynak alıyor. 1 trilyon gelir elde etmiyor Spor Toto. Yasa dışı bahisle mücadeleye bakarsanız, Spor Toto'nun hasılatının nereden nereye geldiğini görürsünüz. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle de ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bu konuda yoğun çalışma içerisindeyiz. Yapılan operasyonlar var. Yasa dışı bahisle ilgili suç örgütleriyle ilgi mücadeleler yapılıyor. İlgili internet sitelerinin kapatılmasıyla ilgili çalışmalar oluyor. Bu mücadele devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Osman Aşkın Bak, bağımlılıkla mücadelede önleyici taraflardan birinin Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu dile getirerek, "Bizim yaptığımız her saha, amatöre verdiğimiz her destek bağımlılıkla mücadele konusunda önemli. Biz bağımlılıkla mücadeleyle ilgili daire başkanlığı kurduk. Bununla ilgili projeleri dezavantajlı bölgelerde de yapıyoruz. Etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Topyekün bir mücadele bu. Bağımlılıkla mücadele sadece bu bakanlıkla olmaz. Aileler de çok önemli. Aileler çocuklarını spor tesislerimize getirsinler. 700'e ulaşan yüzme havuzumuz var. Okullarda beden eğitimi sürecinin artırılmasını Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşüyoruz. Okul spor kulüplerinin artması için çalışıyoruz. Çocukları spora yönlendirerek bağımlılık konusunda bilinçlendirerek hassasiyet göstermemiz gerekiyor" dedi.

Yurtlar hakkında bilgi veren Bakan Bak, "Türkiye'deki örgün öğretim öğrenci 4 milyon 135 bin öğrenci örgün öğretimde. Diğerleri açıköğretim ve diğer alanlarda. YÖK'ten aldığımız veriye göre öğrenciler yüzde 60'ından fazlası kendi ilinde kalıyor. Yurt talepleri olmuyor. Bunun dışında başvuran öğrencileri sistem yerleştiriyor" diye konuştu.

"Okçulukla ilgili sorun varsa konuyu çözeriz"

Samsun'da okçuluk başta olmak üzere spor müsabakalarının son zamanda verilmemesinin nedeninin sorulmasını Bak, "Samsun için federasyonlarla konuşacağız. Sorun olan federasyonlalar ilgili kontrol yapacağım. Samsun tesis açısından önemli. Okçulukla ilgili sorun varsa konuyu çözeriz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmek"

Genç Çiftçi projesini tarım nüfusunun gençleşmesi için önemsediklerini söyleyen Bak, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile bunu paylaşıyoruz. Teorik eğitimler yapıyoruz ama bizim hedefimiz yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmek. Tarım yapmak isteyen genç çiftçi adaylarına eğitimle beraber yatırım ve diğer hususlar için destek vermeye çalışacağız. Tarım çok stratejik bir sektör" diye konuştu.

Spor kulüplerine bu yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın yardımın sağlanacağını söyleyen Bak, spor kulüplerin denetiminin yapılıp yapılmadığı sorusuna ise "Biz yönetmeliğini yayınladık, 7405 sayılı yasa çıktı. Federasyonlar ve kulüpleri, 100 müfettişimizle beraber denetlemeye başladık" ifadelerine yer verdi.

Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında 184 ülkeden gelen 4 bin 574 kayıtlı uluslararası öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

"Depremde 1.4 milyon vatandaşımızı misafir ettik. Yurt yatırımlarımıza devam ediyoruz"

GSB yurtları ve spor tesislerinin afetler açısından da kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Bak, "Depremde 1.4 milyon vatandaşımızı misafir ettik. Yurt yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yurtların mesafeleriyle alakalı bazı şikayetler var. Onları da öğrencilerimizin nakil taleplerini alarak düzenlemeye çalışıyoruz. Esas amacımız bazı üniversitelerde kampüslerde yurt yapmak için temaslarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Hacettepe'ye yurt yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bak, kendisine yöneltilen tesbih iddiaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mardin ile ilgili söylenen şey çok doğru değil. Özellikle bu konuda şahısları tanımam. İsmimin geçtiği konu da benimle alakalı değil. Dolayısıyla bu noktada doğru değil."

Görüşmelerin ardından 2025 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi kabul edildi. - ANKARA