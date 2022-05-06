Paraşüt Şampiyonası'na 'olumsuz hava' engeli - Son Dakika
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Paraşüt Şampiyonası'na 'olumsuz hava' engeli

06.05.2022 11:45
Paraşüt Şampiyonası'na 'olumsuz hava' engeli

Kayseri'de bugün yapılması planlanan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı ilk gün programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Kayseri'de bugün yapılması planlanan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı ilk gün programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Talas Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenecek olan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı ilk gün programı, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Bugün yapılması planlanan ancak yağış nedeniyle iptal edilen açılış programı ve ilk gün yarışlarının hava şartlarının uygunluğuna göre yarın yeniden planlanacağı bildirildi. - KAYSERİ

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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yarışları ertelendi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engeller aşılıyor Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engeller aşılıyor

Talas Belediyesi, Yamaç Paraşütü, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Paraşüt Şampiyonası'na 'olumsuz hava' engeli - Son Dakika


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