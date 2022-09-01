Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix Müsabakaları, Paris'te gerçekleştirilecek. Tekvando maçları 2-4 Eylül , para tekvando müsabakaları ise 5 Eylül'de olacak. Olimpik ve paralimpik puan durumuna göre sporcuların davet ile mücadele edebildiği grand prixlerde Türkiye 'yi tekvandoda 15, para tekvandoda 10 sporcu temsil edecek.

Kaynak: İHA

Türkiye, Eylül, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Paris'te Grand Prix heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.