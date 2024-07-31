Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü. Çin ikinci sıraya yükselirken, Fransa dördüncü, Güney Kore beşinci ve ABD altıncı sırada yer aldı. Türkiye ise atıcılık branşındaki gümüş madalya ile 24. sıraya yükseldi.

31.07.2024 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların dördüncü judo 81 kiloda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 7'ye yükseltti.

Üçüncü sırada yer alan Çin, bugün kazandığı madalyalarla ikinci sıraya yükseldi. Çin'in 6 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalyası bulunuyor.

Yüzmede olimpiyat rekoruyla gelen altın madalya, Avusturya'nın da dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselmesini sağladı.

Ev sahibi Fransa; 5 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalyayla dördüncü, Güney Kore ise 5 altın, 3 gümüş, 3 bronzla beşinci sırada.

Organizasyonda en fazla madalya kazanan ABD ise altıncı sırada bulunuyor.

4 altın, 11 gümüş, 11 bronz kazanan ABD, 26 madalya elde etmesine karşın, altın sayısı daha az olduğu için altıncı basamakta yer alıyor.

Türkiye listede 24. sıraya çıktı???????

Okçulukta kazanılan bronz madalyayla dün madalya listesine dahil olan Türkiye, atıcılık branşındaki gümüş madalyanın etkisiyle 24. sıraya yükseldi.

Türkiye şu ana kadar oyunlarda, Kosova, Meksika ve Polonya ile aynı madalya sayısına sahip.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Japonya

7

2

4

13

Çin

6

6

2

14

Avustralya

6

4

1

11

Fransa

5

9

4

18

Güney Kore

5

3

3

11

ABD

4

11

11

26

Büyük Britanya

4

5

3

12

İtalya

3

4

4

11

Kanada

2

2

2

6

Hong Kong

2

1

3

Almanya

2

2

Kazakistan

1

2

3

Güney Afrika

1

2

3

Belçika

1

1

2

İrlanda

1

1

2

Azerbaycan

1

1

Yeni Zelanda

1

1

Romanya

1

1

Slovenya

1

1

Sırbistan

1

1

Özbekistan

1

1

Brezilya

1

3

4

İsveç

1

2

3

Kosova

1

1

2

Meksika

1

1

2

Polonya

1

1

2

Türkiye

1

1

2

Fiji

1

1

Gürcistan

1

1

Moğolistan

1

1

Kuzey Kore

1

1

Tunus

1

1

Hindistan

2

2

Moldova

2

2

Hırvatistan

1

1

Mısır

1

1

İspanya

1

1

Guatemala

1

1

Macaristan

1

1

İsviçre

1

1

Slovakya

1

1

Tacikistan

1

1

Ukrayna

1

1

Kaynak: AA

Güney Kore, Türkiye, Japonya, Fransa, Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:59 İzmir Urla’da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı
22:04 İsrail’in Beyrut’u vurması sonrası ABD’den dikkat çeken ’’savaş’’ açıklaması İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken ''savaş'' açıklaması
21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
23:04 Golleriyle mesajı vermiş bile Dzeko’dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
22:21 Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: 2 ölü, 1 ağır yaralı Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: 2 ölü, 1 ağır yaralı
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 02:35:07. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japonya Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement