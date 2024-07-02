Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Sibel Altınkaya, eşiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Sibel Altınkaya, eşiyle hazırlanıyor

Masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, Slovenya'da katıldığı WTT Star Contender Turnuvası'nda kazandığı puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Antrenör eşi Ufuk Altınkaya ile birlikte Adana'da çalışmalarını sürdüren Sibel, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda derece hedefliyor. Eşinin desteğiyle birçok başarıya imza atan Sibel, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

02.07.2024 11:15
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan masa tenisi milli sporcusu Sibel Altınkaya, yarışmalara Adana'da antrenör eşi Ufuk Altınkaya ile hazırlanıyor.

Slovenya'da katıldığı WTT Star Contender Turnuvası'nda kazandığı puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Sibel, organizasyon için antrenör eşi Altınkaya ile antrenman yapıyor.

Yeni Adana Stadyumu'nun Masa Tenisi Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli sporcu, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda derece hedefliyor.

Sibel, AA muhabirine, 2003'den bu yana masa tenisinde çok sayıda başarıya imza attığını söyledi.

Elde ettiği başarılarda en büyük katkının eşine ait olduğunu anlatan Sibel, "Bu zamana kadar çeşitli dereceler elde ettim. Olimpiyat kotası aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Eşimle çalışmak gerçekten çok gurur verici. Profesyonel olmak ayrı bir duygu. Evde tabii ki eşiz ama salonda her zaman antrenör ve sporcu olarak bakıyoruz birbirimize. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Ufuk Altınkaya: "Hem bir eş hem de bir antrenör olarak çok gururluyum"

Yaklaşık 26 yıldır antrenörlük yapan Ufuk Altınkaya da eşi Sibel Altınkaya ile 2014 yılında Marmaris Türkiye Şampiyonası'nda tanıştıklarını belirtti.

Eşinin, Balkan Şampiyonası'nda dereceleri olduğunu anlatan Altınkaya, çok sıkı bir antrenman programı uyguladıklarını ifade etti.

Günde 7 saat antrenman ve kondisyon çalışmaları yaptıklarını belirten Altınkaya, "Antrenmanlarımız günde sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman şeklinde devam ediyor. Olimpiyat sürecimizde bu antrenmanlara ek olarak kondisyon çalışmalarımız var. Bunlar genellikle çok toplu antrenmanlarımız ve birebir karşılıklı antrenmanlar." ifadelerini kullandı.

Altınkaya eşiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Sibel'in çok başarılı ve çok disiplinli bir sporcu olduğunu anlatan Altınkaya, şunları kaydetti:

"Daha önce Akdeniz Oyunları ikinciliği, Balkan şampiyonlukları, 7 kere üst üste Avrupa şampiyonluğu, bunların dışında çeşitli Avrupa dereceleri var. Son olarak da ülkemiz adına çok büyük bir ilki başarması ve olimpiyat kotası alması bizi gerçekten gururlandırdı. Hem bir eş hem de bir antrenör olarak çok gururluyum. Verdiğim emeklerin ve yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunu almış olduğumuz için mutluyum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Sibel Altınkaya, eşiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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