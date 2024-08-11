Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler Breakdans Branşında Altın Madalya Kanadalı Phil Wizard'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın erkekler breakdans branşında Kanadalı Phil Wizard, altın madalyayı elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Concorde Meydanı'nda erkekler breakdans finali yapıldı.
Kanadalı Phil Wizard, Fransız Dany Dann'ı 3-0 yenerek altın madalyaya ulaştı.
Fransız Dany Dann gümüş, ABD'li Victor ise bronz madalya kazandı.
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