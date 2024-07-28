Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Fransa yedili ragbi branşında altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yedili ragbi branşında ev sahibi Fransa, finalde Fiji'yi yenerek altın madalya kazandı.
Stade de France'da oynanan final müsabakasında ilk yarı 7-7'lik eşitlikle sonuçlandı.
İkinci devrede sayı yemeyen Fransa, rakibini 28-7'lik skorla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.
Fiji, gümüş madalya kazanırken bronz madalya ise Avustralya'yı 26-19 mağlup eden Güney Afrika'nın oldu.
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