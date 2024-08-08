Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Grekoromen Stil 87 Kiloda Madalyalar Dağıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında grekoromen stil 87 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde İranlı Alireza Mohmadipiani'yi mağlup eden Bulgar Semen Sergeevich Novikov altın madalyaya ulaşırken, İranlı sporcu gümüşte kaldı.
Bu kategoride Danimarkalı Turpal Ali Bisultanov ile Ukraynalı Zhan Beleniuk bronz madalya aldı.
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