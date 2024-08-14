Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya kazanan Hatice Akbaş, Malatya\'da karşılandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, memleketi Malatya'da davul zurnayla karşılandı.

İlk olimpiyat tecrübesinde 54 kiloda madalya kazanan Hatice Akbaş için Malatya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan milli boksöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tebrikleri kabul eden milli boksör, havalimanı önünde kendisini davul zurna eşliğinde karşılayanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Akbaş, ilk defa katıldığı olimpiyatta gümüş madalya kazandığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Çok emek verdiğinin ve memleketine eli boş dönmediğinin belirten Akbaş, "Karşılığını aldığımı düşünüyorum, altın madalyayı isterdim ama final heyecanını yönetemedim, kendimi tam anlamıyla gösteremedim. Buna da şükür ediyorum. Babamla çok mücadele verdik, Allah bize gümüş madalyayı nasip etti. Şimdi madalyanın keyfinin çıkaracağım." dedi.

Memleketini çok sevdiğini ve hiçbir zaman ayrılmadığını anlatan Akbaş, "Malatyalılar bizi seviyor ve destekliyor, hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Akbaş, "Pes etmesinler, ben böyle küçük yerden olimpiyata katıldım, Paris'e gittim. Küçük yerlerde de başarılabiliyormuş, bunu da kanıtlamış oldum. Spor yapanlara tavsiyem başarabilirler, istesinler, emek versinler." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Akbaş, hedeflerine ilişkin ise "2028 olimpiyatlarında altın madalya istiyoruz. Şu an gümüş aldık, altına hasret kaldık. Umarım 2028'de Los Angeles'ta altın madalyayı kazanırım." ifadesini kullandı.

Akbaş, konuşmasının ardından üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Karşılama törenine MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.