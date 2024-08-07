Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte kadınlar 68 kiloda altın madalya ABD'li Amit Elor'un

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın güreş branşında kadınlar 68 kiloda altın madalya, ABD'li Amit Elor'un oldu.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Kırgız Meerim Zhumanazarova'yı 3-0 yenen Amit Elor altın madalya kazandı.
Bu kategoride milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalyayı Japon Nonaka Ozaki ile paylaştı.
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