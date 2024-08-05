Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda İtalya ekibi, skeet karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı. Diana Bacosi ve Gabriele Rossetti'den oluşan İtalya ekibi, finalde ABD takımını 45-44 yenerek birinci oldu. Çin ise bronz madalyayı elde etti.

05.08.2024 20:40
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya İtalya'ya gitti.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Diana Bacosi ve Gabriele Rossetti'den oluşan İtalya ekibi, finalde Austen Jewell Smith ve Vincent Hancock'un yer aldığı ABD takımını 45-44 yenerek altın madalya kazandı.

Bu kategoride bronz madalyayı ise Yiting Jiang ve Jianlin Lyu'dan oluşan Çin, Maheshwari Chauhan ve Anant Jeet Singh Nakura'nın temsil ettiği Hindistan'ı 44-43 yenerek elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı - Son Dakika
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