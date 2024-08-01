Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan judocu Alice Bellandi altın madalya kazandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında kadınlar 78 kiloda İtalyan Alice Bellandi, altın madalyaya ulaştı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde İsrailli Inbar Lanir'i mağlup eden İtalyan sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı, Çinli Zhenzhao Ma ile Portekizli Patricia Sampaio paylaştı.