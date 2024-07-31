Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Jessica Fox, kano slalom tek kadınlarda altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom tek kadınlarda Avustralyalı Jessica Fox, altın madalyanın sahibi oldu.
Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen müsabakalarda Jessica Fox, 101.06 saniyelik süresiyle altın madalyaya uzandı.
Alman sporcu Elena Lilik 103.54'lük saniyelik zamanıyla gümüş madalya alırken, ABD'li Evy Leibfarth de 109.95 saniyeyle bronz madalya kazandı.
Avustralyalı Jessica Fox, kano slalom tekli kayak kategorisinde de altın madalyayı almıştı.
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