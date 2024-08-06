Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 5 Bin Metre Altın Madalyası Kenyalı Beatrice Chebet'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kenyalı Beatrice Chebet, kadınlar 5 bin metrede altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 5 bin metre finalleri gerçekleştirildi.
Beatrice Chebet 14.28.56'lık derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Hollandalı Sifan Hassan 14.30.61'le gümüş, İtalyan Nadia Battocletti 14.31.64'le bronz madalya kazandı.
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