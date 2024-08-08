Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Çift Erkekler 500 Metre Altın Madalyası Çin'e Gitti

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano çift erkekler 500 metrede altın madalya Çin'e gitti.

Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen yarışlarda Hao Liu ve Bowen Ji'nin yer aldığı Çin ekibi, altın madalya kazandı.

Bu kategoride Gabriele Casadeii ve Carlo Tacchini'den oluşan İtalya gümüş, Joan Antoni Moreno ve Diego Dominguez'in yer aldığı İspanya bronz madalya elde etti.