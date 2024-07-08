Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 takımın tamamı Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Elemeleri'nde belirlendi. Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Porto Riko, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olarak Paris 2024'e katılma hakkı kazandı. Paris 2024'te mücadele edecek takımlar 3 grupta mücadele edecek ve turnuva 27 Temmuz'da başlayacak.

08.07.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 takımın tamamı geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Elemeleri'nin tamamlanmasıyla belli oldu ve 4 takım daha Paris 2024'e katılım hakkı kazandı.

Dört ayrı ülkede düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde turnuvalarını şampiyon olarak tamamlayan Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Porto Riko Paris 2024 biletini alan son dört takım oldu.

Paris 2024'te mücadelede edecek 12 takım 3 grupta mücadele edecek.

A Grubu

Avustralya

Kanada

Yunanistan

İspanya

B Grubu

Fransa

Almanya

Japonya

Brezilya

C Grubu

Sırbistan

Güney Sudan

ABD

Porto Riko

Paris 2024'te Erkekler Olimpiyat Basketbol Turnuvası 27 Temmuz'da Lille'de başlayacak ve 10 Ağustos'ta Paris'teki Bercy Arena'da oynanacak final ve üçüncülük maçıyla sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Porto Riko, Yunanistan, Brezilya, İspanya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement