Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Okçuluk Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk Okçuluk Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Klasik Yay Erkek Milli Takımı, okçuluk branşında yarı finale çıktı. Milli takım, Hindistan ile yapılan müsabakada üstünlük sağlayarak skoru 6-2 yaparak yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalya-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklar.

29.07.2024 16:29
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale yükseldi.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Tarundeep Rai, Ramesh Pravin Jadhav ve Dhiraj Bommadevara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaştı.

Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazanırken üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2 yapan milli takım, yarı finale çıktı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde İtalya- Fransa eşleşmesinin galibiyle bugün karşılaşacak.

Kaynak: AA

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