Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Voleybol Erkekler Yarı Final Takımları Belli Oldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın voleybol erkekler kategorisinde yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

South Paris Arena'da oynanan çeyrek final maçların ardından Polonya, ABD, İtalya ve ev sahibi Fransa adını yarı finale yazdırdı.

Oyunlarda çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

Slovenya-Polonya: 1-3

İtalya- Japonya: 3-2

Fransa- Almanya: 3-2

ABD- Brezilya: 3-1

Yarı final eşleşmeleri ve yarın South Paris Arena 1'de oynanacak maçların TSİ programı ise şu şekilde:

17.00 Polonya-ABD

21.00 İtalya-Fransa