Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlıklar Son Aşamada

Spor

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi.

100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle start alacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak.

Çeşitli branşlarda şehrin tarihi ve simge noktalarında yapılacak müsabakalar için yarışma alanları hazırlandı.

En çok ilgi gören noktalardan Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Versay Sarayı gibi müsabakaların yapılacağı noktalar ziyarete kapatıldı. Bugünlerde turist olarak Paris'e gelen kişiler, şehrin önemli yapılarını gezme şansı bulamadı.

Oyunlara ilişkin Paris'te güvenlik önlemleri de ön planda. Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, "Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak." açıklamasını yapmıştı.

Temizlik ekipleri yoğun mesaide

Paris'te görevli temizlik ekipleri de yoğun mesai harcıyor.

Oyunların oynanacağı tesislere giden yollar, tarihi ve simge yapıların etrafı, sürekli temizleniyor.

Sen Nehri açılış seremonisine hazırlanıyor

Açılış seremonisinin yanı sıra maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon müsabakalarının gerçekleştirileceği Sen Nehri boyunca da hazırlıklar tamamlanıyor.

Nehir boyunca açılış töreninin izlenebilmesi için Tolbiac Köprüsü'nün altından itibaren Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar 6,2 kilometrelik mesafede farklı noktalarda tribünler kuruldu.

Olimpiyatlar öncesi Sen Nehri, kirlilik nedeniyle tartışmaların gündeminde yer almıştı. 1923 yılında resmi olarak yüzmenin yasaklandığı, 2021 yılından itibaren temizleme çalışmalarının yapıldığı Sen Nehri'nin olimpiyatlar için yüzmeye elverişli olmadığına ilişkin iddialara karşı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu "kanıtlamak" için verdikleri sözü tutarak olimpiyatlara günler kala nehirde yüzmüştü.

Sen Nehri, 26 Temmuz'da olimpiyatların açılış seremonisi, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.