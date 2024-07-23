Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlıklar Son Aşamada - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlıklar Son Aşamada

Fransa'nın başkenti Paris, tarihteki 33. olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Oyunlar için kentteki hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere. Müsabakaların yapılacağı noktalar ziyarete kapatılırken, güvenlik önlemleri de en üst düzeyde tutulacak. Temizlik ekipleri yoğun mesai harcarken, Sen Nehri de olimpiyat müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

23.07.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihteki 33. olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te hazırlıklar son aşamasına geldi.

100 yıl sonra yeniden Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olimpiyat oyunları için kentte hazırlık çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 26 Temmuz Cuma günü yapılacak açılış seremonisiyle start alacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta tamamlanacak.

Çeşitli branşlarda şehrin tarihi ve simge noktalarında yapılacak müsabakalar için yarışma alanları hazırlandı.

En çok ilgi gören noktalardan Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Versay Sarayı gibi müsabakaların yapılacağı noktalar ziyarete kapatıldı. Bugünlerde turist olarak Paris'e gelen kişiler, şehrin önemli yapılarını gezme şansı bulamadı.

Oyunlara ilişkin Paris'te güvenlik önlemleri de ön planda. Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, "Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak." açıklamasını yapmıştı.

Temizlik ekipleri yoğun mesaide

Paris'te görevli temizlik ekipleri de yoğun mesai harcıyor.

Oyunların oynanacağı tesislere giden yollar, tarihi ve simge yapıların etrafı, sürekli temizleniyor.

Sen Nehri açılış seremonisine hazırlanıyor

Açılış seremonisinin yanı sıra maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon müsabakalarının gerçekleştirileceği Sen Nehri boyunca da hazırlıklar tamamlanıyor.

Nehir boyunca açılış töreninin izlenebilmesi için Tolbiac Köprüsü'nün altından itibaren Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar 6,2 kilometrelik mesafede farklı noktalarda tribünler kuruldu.

Olimpiyatlar öncesi Sen Nehri, kirlilik nedeniyle tartışmaların gündeminde yer almıştı. 1923 yılında resmi olarak yüzmenin yasaklandığı, 2021 yılından itibaren temizleme çalışmalarının yapıldığı Sen Nehri'nin olimpiyatlar için yüzmeye elverişli olmadığına ilişkin iddialara karşı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu "kanıtlamak" için verdikleri sözü tutarak olimpiyatlara günler kala nehirde yüzmüştü.

Sen Nehri, 26 Temmuz'da olimpiyatların açılış seremonisi, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Spor, Güvenlik, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlıklar Son Aşamada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlıklar Son Aşamada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement