Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni, Stade de France'da gerçekleştirildi. Törene yaklaşık 80 bin sporsever katıldı. Türk sporcular Umut Ünlü ve Kübra Korkut, Türk bayrağını taşıdı. Tören renkli anlara sahne oldu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da izledi. Oyunlar, paralimpik meşalenin söndürülmesiyle sona erdi.

08.09.2024 23:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Stade de France'da şiddetli yağmura rağmen 80 bine yakın sporsever, töreni takip etti.

Kapanış töreninde Türk bayrağını para yüzmede 2 altın madalya kazanan milli sporcu Umut Ünlü ile para masa tenisinde bronz madalya alan Kübra Korkut taşıdı.

Ülkeleri temsilen sporcular, sahnenin etrafında kendileri için kurulan alanda oturdu. Her ülkeden bir kadın ve bir erkek sporcu, kurulan platformdan ülkelerinin bayraklarıyla geçti.

Stadyumun ortasındaki elektronik müzik sahnesinde 24 sanatçı, konser verdi. Işık ve havai fişek gösterilerinin yer aldığı tören, renkli anlara sahne oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kapanış törenini izlediği oyunlar, paralimpik meşalenin söndürülmesiyle sona erdi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin bayrağı, 2028'de oyunlara ev sahipliği yapacak Los Angeles'a teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni - Son Dakika

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