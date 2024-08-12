Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'na Türkiye\'den Rekor Katılım

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcular, başarılı sonuçlar elde edebilmek için son çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle gözler paralimpik sporculara çevrildi. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek oyunlara Türkiye, 15 farklı branşta 94 isimle rekor sayıyla katılacak.

Türkiye, Paris'te Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşlarında temsil edilecek.

Golbolcüler Karaman'da, futbolcular İstanbul'da

Paris'te madalya arayacak Golbol Kadın Milli Takımı ve Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı, son hazırlıklarını yapıyor.

Son iki paralimpik oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, son kampını 14-24 Ağustos'ta Karaman'da gerçekleştirecek.

Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı ise Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul Riva'daki tesislerinde 19-24 Ağustos'ta son kampını yapacak ve Paris'e gidecek.

Atıcılar Almanya'da devam ediyor, Ankara'da tamamlayacak

Atıcılık branşında Türkiye'yi Paris 2024'te temsil edecek 8 milli sporcu, Almanya'da 14 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürecek.

Almanya'dan Ankara'ya gelecek milli sporcular, 24 Ağustos'a kadar da çalışmalarına Eryaman TOHM'da devam edecek.

Milli para masa tenisçiler de hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor. Eryaman TOHM'da kampta bulunan milli sporcular, buradaki antrenmanlarını 25 Ağustos'ta tamamlayacak.

Masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek özel sporcu Ebru Acer de çalışmalarını Eryaman TOHM'da yapıyor.

Okçular İstanbul'da, yüzücüler Antalya'da

Milli okçular, Paris için son çalışmalarını İstanbul'da yapacak.

Paris 2024'e 9 kota alan milli sporcular, bugün başlayacak İstanbul kampını 24 Ağustos'ta tamamlayacak.

Para milli yüzücüler ise Antalya'da 17 Ağustos'a kadar çalışacak ve daha sonra Ankara'ya gelecek. Eryaman TOHM'da 25 Ağustos'a kadar antrenmanlarını yapacak milli yüzücüler, daha sonra Paris'e geçecek.

Yurt dışında güç depolayanlar

Bazı branşlarda milli sporcular, son hazırlıklarını yurt dışında yapıyor.

Paris 2024'e eskrimde Hakan Akkaya Polonya'da, tekerlekli sandalye teniste Uğur Altınel Avusturya'da, Ahmet Kaplan Slovakya'da, milli atlet Hamide Doğangün Hollanda ve Portekiz'de, milli badmintoncu Emine Seçkin ise İsveç'te hazırlanacak.

Hamide Doğangün dışındaki milli atletler çalışmalarını Mersin, İstanbul, Bolu, Sivas ve İzmir'de bireysel olarak sürdürüyor.

Para Halter Milli Takımı Ankara'da, para badmintoncular Ankara ve Aksaray, para judocular Kastamonu, para kürekçiler Edirne, para tekvandocular Konya, para triatloncu Uğurcan Özer Erzurum'da çalışmalarını tamamlayarak Paris'e madalya için gidecek.