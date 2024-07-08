Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefi - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefi

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Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi para tekvandocu Gamze Gürdal, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. Spora tesadüfen başlayan Gürdal, 6 yılda birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada mücadele ederek 5 kez Avrupa şampiyonu ve 2 kez dünya ikincisi oldu. Tokyo'da 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan Gürdal, son Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Gürdal, hedefine ulaşmak için haftada 6 gün antrenman yapıyor ve altın madalya kazanmayı umuyor.

08.07.2024 09:55
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- Spora tesadüfen başladı, hedefi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya

KONYA - Defalarca Avrupa Şampiyonu ve 2 kez dünya ikincisi olan para tekvandocu Gamze Gürdal, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gözünü altın madalyaya dikti.

Antrenörünün kendisini bulması üzerine para tekvando sporu ile ilgilenmeye başlayan milli sporcu Gamze Gürdal (29), istemeyerek de olsa antrenmanlarına devam etti. 6 yılda bir çok ulusal ve uluslararası şampiyonada mücadele eden Gürdal, 5 kez Avrupa şampiyonu ve 2 kez dünya ikincisi oldu. Tokyo'da 2020 Paralimpik Oyunları'na da katılan Gürdal, son düzenlenen Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından 28 Ağustos'ta başlayacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Haftada 6 gün antrenmanlarına devam eden milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"Bırakmak istedim, bırakamadım"

Spora başlama sürecini anlatan milli para tekvandocu Gamze Gürdal, "Spora tesadüfen başladım. Antrenörümün beni bulması ve 'Tekvando yapar mısın?' demesi ile başladım. Başlarda hocamı kırmamak ve ayıp olmasın diye gittim. Sonra da arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu, dalga geçmesinler diye biraz daha devam ettim. Bırakmak istedim, bırakamadım. Zamanla sevmeye başladım. Daha sonrasında da profesyonel hayata döktüm" dedi.

"5 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez dünya ikincisi oldum"

6 yılda bir çok başarı elde ettiğini vurgulayan Gürdal, "Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katıldım. 5 kez Avrupa şampiyonu, 2 kez dünya ikincisi oldum. Spor ile hayatım düzene girdi. Günümü, haftamı, yılımı planlarken ona göre planlıyorum. Beni daha disiplinli, kendime güvenir hale getirdi" şeklinde konuştu.

"Sadece pes etmesinler ve sabırlı olsunlar"

Kendi gibi engelli bireylere tavsiyelerde bulunan Gamze Gürdal, "Spora başlayacak engelli bireylere, gözleri korkmasın diyorum. Benim de başlarken bazı korkularım vardı. Engelliyim, bir tarafıma bir şey olursa ne yaparım, diğer kolumu kırarsam ne yaparım? Bunları zaman içerisinde yeniyoruz. Bu ufak sakatlıklara alışıyoruz. Bunların beni güçlendirdiğini düşünüyorum. Eğer istiyorlarsa böyle bir amaçları varsa sadece pes etmesinler ve sabırlı olsunlar. Ailem, ben bir turnuvada başarı elde edince genelde beni havalimanından ya da trenden almaya geliyor. Ufak bir aile içi kutlama yapıyoruz. 'Bekliyorduk zaten biz sana inanıyorduk' diyorlar. Ailemden o gurur ifadesini görüyorum" diye konuştu.

"Umarım Tokya'da kaçırdığım altın madalyaya ulaşırım"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek istediğini belirten Gürdal, "Elbette ki kendimi kürsünün en üstünde görmek istiyorum. Tokyo'dan geldikten sonra ara vermeden çalışmalarımıza tekrardan başladık. Yoğun bir antrenman süreci geçiyoruz. Yaklaşık 2.5 yıldır aralıksız kamptayız. Haftanın 6 günü idmanımız oluyor. İyi hazırlandık güzel bir konumda olduğumu düşünüyorum. Paralimpik olimpiyatlarından önce de son Avrupa şampiyonasında birincisi oldum. Umarım altın madalyayı kazanır, Tokyo'da kaçırdığım altın madalyaya ulaşırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefi - Son Dakika

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