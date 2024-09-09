Denizli'nin Altın Kızları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli'nin Altın Kızları Coşkuyla Karşılandı

Denizli\'nin Altın Kızları Coşkuyla Karşılandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın Denizlili sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, otogarda sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Milli Takımın Denizlili yıldızları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, önceki gün memleketleri olan Denizli'ye döndü. Otogarda aileleri, arkadaşları ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılanan Milli Sporcular duygu dolu anlar yaşadı.

09.09.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın Denizlili sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, otogarda sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Milliler, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Milli Takımın Denizlili yıldızları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan, önceki gün memleketleri olan Denizli'ye döndü. Otogarda aileleri, arkadaşları ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılanan Milli Sporcular duygu dolu anlar yaşadı. Goalball Milli Takımı sporcusu Şeyda Nur Kaplan, yaşadıkları duyguların tarifinin mümkün olmadığını söyleyerek kendilerine destek veren ve inanan herkese teşekkür etti. Berfin Altan ise her gece yatarken olimpiyatlarda İstiklal Marşını okumanın hayalini kurduğunu, on yıllık bir emeğin karşılığını altın madalya kazanarak aldıklarını söyledi.

"Kızlarımızla gurur duyuyoruz"

Goalball Milli Takımının maçlarını heyecan içinde takip ettiklerini belirten Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, takım halinde verilen mücadele ve kazanılan altın madalya ile gurur duyduklarını söyledi. Üst üste üçüncü defa olimpiyat şampiyonu olan sporcuların ülkemizin gururu olduklarını söyleyen İlman, başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Güncel, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'nin Altın Kızları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'nin Altın Kızları Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement