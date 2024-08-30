Çağla Baş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale kalamadı

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar R2 10 metre havalı tüfek SH1 sınıfında milli sporcu Çağla Baş, finale kalamadı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında Çağla Baş, elemelerde mücadele etti.

Milli sporcu, 613 puanla 17 sporcu arasında 14'üncü oldu ve ilk 8'e giremeyerek final bileti alamadı. Sadece bu kategoride mücadele eden milli sporcu, oyunlara veda etti.