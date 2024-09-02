Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fatih Çelik Adana'da karşılandı - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fatih Çelik Adana'da karşılandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda gümüş madalya kazanan Fatih Çelik Adana\'da karşılandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 70 kg'da gümüş madalya kazanan milli para tekvandocu Fatih Çelik, Adana'da karşılandı.

02.09.2024 11:20
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 70 kg'da gümüş madalya kazanan milli para tekvandocu Fatih Çelik, Adana'da karşılandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye ve Adana'ya para tekvando K44 70 kg'da gümüş madalya sevinci yaşatan Fatih Çelik için Adana Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Burada açıklama yapan Fatih Çelik, "Ülkeme ve Adana'ya böyle bir madalya getirdiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Ben başlangıcını yaptım, Allah'ın izniyle diğer arkadaşlarım da bunun devamını getirecek. Beni burada karşılayan aileme, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ile sporcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Tebrikleri kabul eden milli sporcu, havalimanı önünde kendisini karşılayanlarla fotoğraf çektirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fatih Çelik Adana'da karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fatih Çelik Adana'da karşılandı - Son Dakika
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