Hakan Akkaya'dan Paralimpik Bronz Madalya - Son Dakika
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Spor

Hakan Akkaya'dan Paralimpik Bronz Madalya

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Akkaya, rakibini 15-13 mağlup ederek Türkiye'nin tekerlekli sandalye eskrimdeki ilk madalyasını kazandı.

06.09.2024 21:59
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PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Hakan Akkaya, PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nın tekerlekli sandalye eskrim branşında bronz madalya maçına çıktı. Grand Palais'te oynanan karşılaşmada rakibini 15-13 mağlup eden Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı. Bu madalya Türkiye'nin tekerlekli sandalye eskrimdeki ilk madalyası oldu.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya kazanan Hakan Akkaya için terbrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında, "Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde tarihimizde ilk madalyamızı kazanan Hakan Akkaya'yı gönülden tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hakan Akkaya'dan Paralimpik Bronz Madalya - Son Dakika

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