Merve Cansu Demir, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finalde Elendi - Son Dakika
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Spor

Merve Cansu Demir, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finalde Elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S10 sınıfında mücadele eden milli sporcu Merve Cansu Demir, çeyrek finalde Polonyalı rakibi Natalia Partyka'ya 3-0 yenilerek elendi. Müsabaka South Paris Arena 4'te gerçekleşti.

02.09.2024 20:48
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S10 sınıfında milli sporcu Merve Cansu Demir, çeyrek finalde elendi.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Merve Cansu, çeyrek finalde kariyerinde paralimpik oyunlar 6 altın madalyası bulunan Polonyalı Natalia Partyka'yla karşılaştı.

Rakibine 11-8, 11-5 ve 13-11'lik setlerle 3-0 yenilen Merve Cansu, oyunlara veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Merve Cansu Demir, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finalde Elendi - Son Dakika

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