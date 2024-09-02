Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S10 sınıfında milli sporcu Merve Cansu Demir, çeyrek finalde elendi.
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Merve Cansu, çeyrek finalde kariyerinde paralimpik oyunlar 6 altın madalyası bulunan Polonyalı Natalia Partyka'yla karşılaştı.
Rakibine 11-8, 11-5 ve 13-11'lik setlerle 3-0 yenilen Merve Cansu, oyunlara veda etti.
Son Dakika › Spor › Merve Cansu Demir, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çeyrek Finalde Elendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?