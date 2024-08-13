Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden alınan bilgiye göre, 28 Ağustos-8 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda 6 milli sporcu yer alacak.

Son iki paralimpik oyunlarının şampiyonu olarak Paris 2024'e katılacak ve ünvanını korumaya çalışacak Golbol Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Berfin Altan, Fatma Gül Güler, Seydanur Kaplan, Reyhan Yılmaz.