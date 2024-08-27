Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Bayrağını Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke Taşıyacak - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk Bayrağını Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke Taşıyacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Türk Bayrağını Sevilay Öztürk ve Mahmut Bozteke Taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde Türk bayrağını, milli para yüzücü Sevilay Öztürk ile milli para tekvandocu Mahmut Bozteke'nin taşıyacağını açıkladı.

27.08.2024 10:57
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İSTANBUL, GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde Türk bayrağını, milli para yüzücü Sevilay Öztürk ile milli para tekvandocu Mahmut Bozteke'nin taşıyacağını açıkladı.

Yarın gerçekleştirilecek törenle açılışı yapılacak olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını taşıyacak kadın ve erkek milli sporcular belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, para yüzücü Sevilay Öztürk ile para tekvandocu Mahmut Bozteke'nin taşıyacağını bildirdi.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, "Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihimizin ilk madalyasını kazandırmıştı. Mahmut Bozteke ise, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında bronz madalyanın sahibi olmuştu. Yeni heyecan ve umutlarla Paris'teyiz. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Tarihimizin en yüksek katılımıyla 15 farklı branşta mücadele edeceğimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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