Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, Tekerlekli Sandalye Tenisinde Brezilya'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, Tekerlekli Sandalye Tenisinde Brezilya'ya 2-0 Yenildi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin tekerlekli sandalye tenisinde çiftler quad kategorisindeki mücadelesi çeyrek finalde Brezilya'ya 2-0 yenilerek sona erdi. Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel ikilisi, Leandro Pena ve Ymanitu Silva ikilisine karşı mücadele etti.

30.08.2024 21:46
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste çiftler quad kategorisi çeyrek finalinde Türkiye, Brezilya'ya 2-0 yenildi.

Roland Garros'ta oynanan müsabaka, Paris'teki gün boyu devam eden yağmur nedeniyle geç başladı. Kapalı korta alınan müsabakada Türkiye'yi Ahmet Kaplan-Uğur Altınel ikilisi temsil etti.

Ahmet-Uğur çifti çeyrek finalde Brezilya'dan Leandro Pena-Ymanitu Silva ikilisine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

İki milli sporcu da oyunlarda bireysel quad kategorisinde mücadelelerini sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, Tekerlekli Sandalye Tenisinde Brezilya'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika

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