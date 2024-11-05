Paris 2024'te İlkler ve Madalyasız Başarılar

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamamalarına rağmen bazı branşlarda ilkleri başardıklarını söyledi.

Bak, bakanlığının 2025 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'yla ilgili gelen sorulara Bakan Bak, şu yanıtları verdi:

"Olimpiyatlara katılan 101 sporcu, hepsi oraya madalya kazanmak için gitti. Herkes altın madalya kazanmak istiyor. Jenerasyon değişikliği olan bazı branşlarımız vardı. Paris 2024'te altın alamadık ama branş sayımızın artması, daha önce hiç final yapamadığımız bazı branşlarda finale kalmamız önemliydi. Genç yüzücümüz Kuzey tarihte ilk kez finale çıktı. Cimnastikte iki final yaptık. Atıcılıkta ilk kez madalya aldık. Voleybolda olimpiyatlarda ilk kez yarı final oynadık. Bunlar önemli şeyler, göz ardı etmemek lazım. Tabii istediğimiz sonuçları alamadık ama beklentilerimiz arttı. Bakanlık olarak her türlü katkıyı verdik."

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki başarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarları döneminde engelli vatandaşlarımıza sağladığımız imkanlar çok önemli. Paris'te 6'sı altın 28 madalya aldık. Paralimpik sporcularda müthiş bir yaşam ve mücadele azmi var. Aileleri 'Nasıl bakacağız?' derken, şimdi birlikte olimpiyat coşkusu yaşıyorlar. Federasyon başkanlarının her birine verdiğimiz destekler karşısında, neler yapıldı, neler yanlış yapıldı, diye sordu. Bunları denetlemek suretiyle kendileriyle görüştük. Gerekli sonuçları alacağız. Olimpiyat hazırlık noktasında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'yle yeni branşlarda gelecek olimpiyatlarda madalyalar gelecektir."

Yasa dışı bahis ve bağımlılıkla mücadele

Spor Toto Teşkilatı'nın bütçesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Bak, "Spor Toto'nun sizin bahsettiğiniz bir geliri yok. Ciroyla alakalı bir şey. Hasılatın yüzde 20'si KDV, yüzde 5'i şans oyunları vergisi. İkramiyeler dağıtılınca Spor Toto'ya kalan pay yüzde 4 civarı. Buradan kalan pay da Türk sporu için harcanıyor. Yüzlerce, binlerce tesis buradan kaynak alıyor. 1 trilyon gelir elde etmiyor Spor Toto. Yasa dışı bahisle mücadeleye bakarsanız, Spor Toto'nun hasılatının nereden nereye geldiğini görürsünüz. Sanal kumar ve yasa dışı bahisle de ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bu konuda yoğun çalışma içerisindeyiz. Yapılan operasyonlar var. Yasa dışı bahisle ilgili, suç örgütleriyle ilgili mücadeleler yapılıyor. İlgili internet sitelerinin kapatılmasıyla ilgili çalışmalar oluyor. Bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, bağımlılıkla mücadelede önleyici taraflardan birinin Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız her saha, amatöre verdiğimiz her destek bağımlılıkla mücadele konusunda önemli. Biz bağımlılıkla mücadeleyle ilgili daire başkanlığı kurduk. Bununla ilgili projeleri dezavantajlı bölgelerde de yapıyoruz. Etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Topyekün bir mücadele bu. Bağımlılıkla mücadele sadece bu bakanlıkla olmaz. Aileler de çok önemli. Aileler çocuklarını spor tesislerimize getirsinler. 700'e ulaşan yüzme havuzumuz var. Okullarda beden eğitimi sürecinin artırılmasını Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşüyoruz. Okul spor kulüplerinin artması için çalışıyoruz. Çocukları spora yönlendirerek bağımlılık konusunda bilinçlendirerek hassasiyet göstermemiz gerekiyor."

Yurtlar hakkında da bilgi veren Bak, "Türkiye'deki örgün öğretim öğrenci sayısı 4 milyon 135 bin. Diğerleri açık öğretim ve diğer alanlarda. YÖK'ten aldığımız veriye göre öğrencilerin yüzde 60'ından fazlası kendi ilinde kalıyor. Yurt talepleri olmuyor. Bunun dışında başvuran öğrencileri sistem yerleştiriyor." dedi.

Son zamanlarda Samsun'a okçuluk başta olmak üzere spor müsabakalarının verilmemesinin nedeninin sorulması üzerine Bak, "Samsun için federasyonlarla konuşacağız. Sorun olan federasyonlarla ilgili kontrol yapacağım. Samsun tesis açısından önemli. Okçulukla ilgili sorun varsa konuyu çözeriz." yanıtını verdi.

Genç Çiftçi projesi

Genç Çiftçi projesini önemsediklerini söyleyen Bak, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile bunu paylaşıyoruz. Teorik eğitimler yapıyoruz ama bizim hedefimiz yaşlanan tarım nüfusunu gençleştirmek. Tarım yapmak isteyen genç çiftçi adaylarına eğitimle beraber yatırım ve diğer hususlar için destek vermeye çalışacağız. Tarım çok stratejik bir sektör." diye konuştu.

Spor kulüplerine bu yıl sonuna kadar 500 milyon liraya yakın yardımın sağlanacağını kaydeden Bak, kulüplerin denetiminin yapılıp yapılmadığı sorusuna ise "Biz yönetmeliğini yayınladık, 7405 sayılı yasa çıktı. Federasyonlar ve kulüpleri, 100 müfettişimizle beraber denetlemeye başladık." yanıtını verdi.

Osman Aşkın Bak, bakanlık yurtlarında 184 ülkeden gelen 4 bin 574 kayıtlı uluslararası öğrencinin bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık yurtları ve spor tesislerinin afetler açısından da kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Bak, "Depremde 1,4 milyon vatandaşımızı misafir ettik. Yurt yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yurtların mesafeleriyle alakalı bazı şikayetler var. Onları da öğrencilerimizin nakil taleplerini alarak düzenlemeye çalışıyoruz. Esas amacımız bazı üniversitelerde kampüslerde yurt yapmak için temaslarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Hacettepe'ye yurt yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi kabul edildi.