Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti

Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
27.01.2026 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 18 yaşındaki Dro Fernandez'i 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ederek 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen 18 yaşındaki Dro Fernandez'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

PSG'DEN DRO FERNANDEZ HAMLESİ

Paris Saint-Germain, bir süredir transfer gündeminde yer alan Dro Fernandez'i resmen açıkladı. Fransız ekibi, Barcelona'dan 18 yaşındaki on numarayı kadrosuna kattığını duyurdu.

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan 18 yaşındaki Dro Fernandez'i transfer etti

2030'A KADAR SÖZLEŞME

PSG, genç futbolcu ile 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Transfer kapsamında Paris Saint-Germain'in, Barcelona'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Dro Fernandez, transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. PSG, çocukluğumdan bu yana takip ettiğim, büyük efsanelerin tarih yazdığı harika bir kulüp. Bu forma için oynamak ve her şeyimi vermek için büyük bir istek ve motivasyon duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ INIESTA" DENİYORDU

Barcelona'nın bu sezon A takıma dahil edip hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği Dro Fernandez, Kulüp içinde "Lamine Yamal'ın orta saha versiyonu" ve "Yeni Iniesta" benzetmeleriyle anılıyordu.

Barcelona, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
Tepkilere dayanamadı Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt
Khokimova’nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı
Transferde Ozan Kabak bombası Süper Lig’e dönüyor ama Galatasaray’a değil Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

08:12
Resmi açıklamanın eli kulağında Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:56
Galatasaray’ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
05:16
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino’nun görevine son verildi
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi
02:16
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu Trump o ülkeye cezayı kesti
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 08:32:10. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.