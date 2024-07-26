Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyatları başlıyor - Son Dakika
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Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyatları başlıyor

Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924'ün ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor. 33'üncüsü organize edilen oyunların açılış töreni Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek. Olimpiyatlar, 29 branşa ek olarak breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü gibi yeni sporları da içeriyor. 10 bin 500 sporcu, 17 gün sürecek müsabakalarda madalya mücadelesi verecek. Madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçaları göğsünde taşıyacak. Paris, 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yaparken, Los Angeles ise 2028 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.

26.07.2024 11:05
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Yaz Olimpiyat Oyunları, 1900 ve 1924'ün ardından üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenleniyor.

1916'da I. Dünya Savaşı, 1940 ve 1944'te ise II. Dünya Savaşı yüzünden gerçekleştirilemeyen oyunlar da hesaba katıldığında 33'üncüsü organize edilen Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, bugün Seine Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Yaz Olimpiyatları'nda 29 branşa ek; breakdans, sportif tırmanış ve dalga sörfü de yer alacak. 17 gün sürecek müsabakalarda 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürecek. Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında değiştirilen parçalar, sporcuların boyunlarına asılacak altın, gümüş ve bronz madalyanın içine yerleştirildi.

Böylelikle madalya alan sporcular, Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak. Madalyaların ortasına yerleştirilen demir parçalarının her biri 18 gram ağırlığında olacak.

Adaylık süreci

Fransa, 13 Eylül 2015'te, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na resmen aday oldu. Dönemin Fransa Olimpiyat Komitesi (CNOSF) Başkanı Denis Masseglia ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başvuru onayının yer aldığı mektupta, "Olimpiyat ruhu ve Paris kimliği, çeşitlilik içinde birlik, farklılıklara karşı hoşgörü ve müşterek bir barış anlayışına sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

O dönemde Olimpiyat Oyunları'na 6,2 milyar avro bütçe ayıran Paris'in 2015'te diğer rakiplerine nazaran güçlü bir aday olduğu görüşü öne çıktı.

Paris, olimpiyatlara en son 1924'de ev sahipliği yaparken, 1992, 2008 ve 2012 yıllarında ise aday oldu.

Oyunlara Paris'in yanı sıra, ABD'nin Los Angeles, Almanya'nın Hamburg, Macaristan'ın Budapeşte ve İtalya'nın Roma kentleri de adaylığını 2014 ile 2015 yılının farklı tarihlerinde ilan etti.

Karar verme süreci

İlerleyen süreçlerde Hamburg, Budapeşte ve Roma'nın adaylıktan çekilmesiyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Los Angeles ile Paris'ten uzlaşmasını istedi.

Komite, 2028 Olimpiyat Oyunları için Los Angeles'a teklifte bulundu ve olimpiyat oyunlarının hazırlık sürecinde de 1.8 milyar dolar destek sözü verdi.

Los Angeles'ın bu teklifi kabul etmesi üzerine Paris'in 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı, Los Angeles'ın da 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenlenmesinde uzlaşma sağlandı.

Maskot

Paris 2024 Organizasyon Komitesi, 14 Kasım 2022'de olimpik ve paralimpik oyunlarının maskotlarının tasarımlarını duyurdu. Bu maskotlar, Fransız ruhunu, Fransız değerlerini bünyesinde barındıran ve Fransa'nın güçlü bir simgesi olan "Frig şapkası" oldu.

Fransa'daki çok sayıda önemli tarihi olayın kalbinde yer alan bir özgürlük sembolü olan ünlü Frig şapkası, Paris 2024'ün maskotlarına doğrudan ilham verdi.

Maskotun gözünün, yaramaz ve etkileyici olması amaçlandı ve aynı zamanda "Fransa'nın palaskasına" (Fransız ulusal süsü) benzetildi. Bu maskotların spor sevgileri ise dış hatları, kıyafetleri ve jestleriyle ifade edildi.

Meşale klasiklerinden farklı bir tasarıma sahip

Paris 2024'ün meşalesinin çizimini Fransız tasarımcı Mathieu Lehanneur yaptı. Meşalenin gövdesi, 10 parçadan oluşuyor ve klasiklerinden farklı bir tasarıma sahip.

Arcelor Mittal tarafından metalden üretilen ve oval, ortası bombe demir boruya benzeyen meşale, olimpiyatlarda yaklaşık 10 bin kişinin elinde dolaşacak.

Meşale, organizasyonun bugünkü açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400'den farklı noktada taşındı.

Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak katılabilecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyururken, organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmamasını kararlaştırdı.

Tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istendi. Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmedi ve akredite olamadı. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris'te düzenlenen Yaz Olimpiyatları başlıyor - Son Dakika

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