Paris'te OGC Nice Taraftarları Kavga Etti

22.05.2026 13:45
Fransa Kupası maçı öncesi OGC Nice taraftarları sokakta kavgaya tutuştu, 65 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te OGC Nice taraftarlarının karıştığı sokak kavgasında 65 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Stade de France, bu akşam Fransa Kupası Finali kapsamında OGC Nice ile RC Lens futbol takımları arasındaki maça ev sahipliği yapacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, maç öncesinde Paris'e gelen OGC Nice taraftarları, dün gece saatlerinde başkentin sokaklarında kavga çıkardı.

Polis ekipleri, henüz hangi sebeple çıktığı belirlenemeyen kavgaya müdahale ederek, şiddet uygulamak amacıyla toplandıkları gerekçesiyle 65 kişiyi gözaltına aldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, kavga sırasında biri ağır 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Paris'in 11. Bölge Belediye Başkanı David Belliard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu taraftarları "kavga eden ve aşırı sağcı şiddet yanlıları" olarak nitelendirdi. Belliard, "Bu insanların burada işi yok. Ne onları ne de ırkçı ideolojilerini burada istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

