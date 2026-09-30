Park Bench, Bordeaux'yu 1 avroya devralarak kulübün borçlarını üstlendi - Son Dakika
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Park Bench, Bordeaux'yu 1 avroya devralarak kulübün borçlarını üstlendi

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Bordeaux'nun sahibi Gerard Lopez, kulübü ABD merkezli Park Bench'e borçlarını üstlenmesi kaydıyla sembolik 1 avroya devretti. Satış, kulübün mahkeme kararıyla kapatılmasını engellemek için yapıldı; adaylar önümüzdeki günlerde bölgesel lig komisyonuna çıkacak.

Fransa'nın köklü futbol takımlarından Bordeaux'nun 1 avroya satıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e "borçlarını üstlenilmesi kaydıyla sembolik bir bedel karşılığında" devrettiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını engellemek amacıyla yapılan bu sembolik satış hakkında, "Yasal devir sürecinin bir parçası olarak, potansiyel alıcılar önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonunun huzuruna çıkacaklar." ifadeleri kullanıldı.

2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux, bir alt lige düşürülmüştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu olan Bordeaux, şu an bölgesel ligde mücadele ediyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBordeauxEkonomiFutbolSporSon Dakika

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