Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası Mersin\'de düzenlendi

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışmaları Mersin'de gerçekleştirildi.
Mersin Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen yarışmalarda, 28 ilden 320 sporcu minik, küçük ve yıldız kategorilerinde mücadele etti. Ailelerin de tribünden çocuklarını desteklediği yarışmalarda, minik sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek.
TCF Parkur Teknik Kurulu Üyesi Hakan Akdoğan, parkurla ilgili federasyon tarafından 3 yıl önce düzenlenmeye başlanan ve yılda 3 etaptan oluşan şampiyonanın ilk etabını gerçekleştirdiklerini söyledi. Şampiyonaya 28 ilden 320 sporcunun katıldığını belirten Akdoğan, bunun rekor bir katılım olduğunu belirtti. Çocukların katıldıkları 3 etaptan en iyi oldukları 2 tanesinin toplamıyla derece elde etiklerini ifade eden Akdoğan, şöyle devam etti: "Bu yarışmayı ilk kez 3 yıl önce düzenlediğimizde dünyada ilk kez yaş gruplarında yarışma yapan ülkeydik. ve tüm ülkeler yavaş yavaş bunu yapmaya başladı. 7-8-9 yaş grubu minikleri oluşturuyor, 10-11 yaş grubu küçükler ve ondan sonra yıldızlar kategorimiz geliyor. Şu an federasyonumuzun destekleri ve teknik kurulumuzun özverili çalışmalarıyla hem antrenörlük kursları açtık, hem hakemlik kurslarını çoğalttık. Antrenör sayımızın ve hakemlerin çoğalmasıyla sporcu sayısı da arttı. Branşın tanınırlığı da artmaya başladı. Yavaş yavaş sayının çoğalması illerde ve bölgelerde seçme yapmamızı gerektirecek. Bunun için de bölge koordinatörlükleri başlattık. Bu şekilde başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum."
"Amacımız dünya arenasına altyapıdan sporcu hazırlamak"
İki aşamalı gerçekleştirilen yarışmalarda sporcuların hem hız parkurunda hem de serbest parkurda yarıştığını belirten Akdoğan, "Serbest parkurda yapılması zorunlu olan hareketler var. Bu hareketlere hakemler puan veriyor. Buradan bir puan alıyorlar. Hız parkurunda da süreye göre koşarak gidiyor, her hareketi istediği şekilde geçiyorlar. Zorunlu bir hareket yok. En hızlı şekilde gidip gelerek fotoselden çıkan süreye göre başka bir puan alıyorlar. ve iki puan toplanarak sonuç notu oluşuyor" dedi.
Amaçlarının dünya arenasına altyapıdan sporcu hazırlamak olduğunu dile getiren Akdoğan, "Geçen yıl dünya kupasında finale kalan sporcularımız var. Orada da milli takımımız güzel başarılar elde ediyor. Ama federasyon başkanımızın ve teknik kurulumuzun hedeflediği nokta, minik, küçük ve yıldızlar olmak üzere temelden çıkardığımız sporcuları zirveye ulaştırmak" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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