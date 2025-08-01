Parla Kabasakal\'dan Tarihi Zafer

RÜZGAR sörfünde daha önce U13 ve U15 kategorisinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları ile adını duyuran İzmirli milli sporcu Parla Kabasakal, yeni bir zafer daha kazandı. Fransa'nın Brest kentinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen IQFoil Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda EMR Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Parla, U15 Kızlar Kategorisi'nde şampiyon olarak Türkiye'ye tarihi bir gurur yaşattı. Milli sörfçü U17 Kızlar Kategorisi'nde ise dünya üçüncüsü oldu. Milli takım adına 49 sporcu arasında şampiyonluğa ulaşan Parla, yalnızca kendi yaş kategorisinde değil, üst kategoride de kürsüye çıkarak sıra dışı bir başarıya imza attı.

Bugüne kadar aynı turnuvada U15 şampiyonluğu yaşayıp U17'de de dereceye giren ilk Türk sporcusu Parla oldu. Parla Kabasakal, "Bu madalyaları sadece kendim için değil, ülkemi temsil eden tüm genç kızlar adına kazandım" açıklamasını yaptı. EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Antrenörü Emirşah Polat ise, "Parla'nın bu başarısı tesadüf değil. Sistemli ve uzun vadeli bir emeğin sonucudur. Sporcularımız yalnızca madalya değil, ilham da veriyor. Yeni şampiyonluklara birlikte yürüyeceğiz, Parla ile gurur duyuyoruz" dedi.