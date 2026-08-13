Parla Kabasakal, Dünya Şampiyonu oldu! - Son Dakika
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Parla Kabasakal, Dünya Şampiyonu oldu!

Parla Kabasakal, Dünya Şampiyonu oldu!
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17 yaş altı kızlar rüzgar sörfünde Parla Kabasakal, İspanya'da şampiyonluk kazandı ve hedefleri büyük.

İspanya'da düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlar rüzgar sörfünde şampiyon olan Parla Kabasakal, daha önce farklı yaş gruplarında elde ettiği başarıyı Avrupa'da tekrarlamak istiyor.

İzmir'de rüzgarla ilk tanıştığında denize açılmak istemeyen küçük bir kız çocuğu olan Parla, bugün ise adının anlamını başarılarıyla dünyaya gösteriyor. 17 yaşındaki milli yelkenci Parla Kabasakal, uluslararası arenada elde ettiği şampiyonluklarla bu alanda parlamaya devam ediyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 8 yaşında rüzgar sörfüne başlayan Parla, ilk günlerde antrenmanlara gitmemek istese de zamanla denizle kurduğu bağ, onu Türkiye'nin en başarılı genç yelkencilerinden birine dönüştürdü.

Uluslararası arenadaki ilk büyük çıkışını 2023 yılında gerçekleştiren Parla, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 13 yaş altı kategorisinde altın madalya kazandı. Aynı yıl Fransa'daki Dünya Şampiyonası'nda da zirveye çıkarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı.

Başarıları bununla sınırlı kalmayan Parla Kabasakal, 2024 ve 2025'i de 15 yaş altında Avrupa ve dünya şampiyonu olarak bitirdi, 17 yaş altında dünya üçüncüsü oldu.

Son olarak İspanya'da düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlarda şampiyon olan Parla, daha önce farklı yaş kategorilerinde başarıya ulaştığı Avrupa'da bu kez de şampiyonluk istiyor.

"Başarılarım gelmeye devam etti"

Parla Kabasakal, AA muhabirine, sörfe 8 yaşında başladığını, başlarda antrenmanlara ağlayarak gittiğini söyledi.

Başarılı sonuçların ardından bu sporu sevmeye başladığını anlatan başarılı sporcu, "Dünya ve Avrupa şampiyonluklarında ilk yarışmam olmasına rağmen şampiyon oldum. Gerçekten benim icin çok büyük bir deneyimdi. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Ondan sonra başarılarım gelmeye devam etti." dedi.

Parla Kabasakal, son olarak İspanya'da 17 yaş altı kızlarda dünya şampiyonu olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yarışa çok hazırlandım ve çok emek verdim. Emeğime de kavuştum. Yarışta iyi sörfçüler vardı. Hepsiyle yarış yapmak çok deneyim vericiydi. Bu yaş grubunda ilk dünya şampiyonluğuna ulaştım. 13 ve 15 yaş altında da şampiyon olmuştum. Önümde olimpiyatlara kadar çok fazla yolum var. Onlarda da güzel dereceler yapmayı, sonra her sporcunun hedefi olan olimpiyatlara hazırlanmayı çok istiyorum. Elimden geleni yaparak olimpiyatlara gitmek istiyorum. Ana hedef olimpiyatlar ama önümde bir sürü başka hedeflerim var. Yakın zamanda Avrupa Şampiyonası var. Umarım orada da güzel şampiyonluk elde edebilirim."

Antrenör Emirşah Polat da açtıkları kulüple dünyada söz sahibi olduklarını söyledi.

Sporcuların alt yaş gruplarından itibaren kendilerine geldiğini ve onları yetiştirerek dünya şampiyonalarında dereceler elde ettiklerini anlatan Polat, "Türkiye, ilk defa dünya arenasında altın kupaya erişen takım olma ünvanını çocuklarımız sayesinde kazandı. Bunda Parla'nın, Zeynep'in, Doğa'nın ve diğer sporcularımızın büyük katkısı var. Bunun bir parçası olmaktan, çocukların öğretmenleri olmaktan büyük bir gurur duyuyorum." diye konuştu.

Antrenör Anıl Kayalı ise Parla ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını, fazla emek ve çabayla buralara gelebildiklerini, haftada 5 gün zorunlu, 2 gün de seçmeli olacak şekilde antrenman yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Parla Kabasakal, Dünya Şampiyonu oldu! - Son Dakika

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