Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka

Türk sinemasının efsane yapımlarından Banker Bilo filmindeki kamyon kasasında saklanma sahnesi, bu kez hayatın içinden bir olayla yeniden gündeme geldi. Şener Şen ve İlyas Salman'ın rol aldığı filmde, yurtdışına gitme hayaliyle kamyon kasasına saklanan Bilo'nun başına gelenler, İngiltere'de futbol oynayan genç bir kalecinin yaşadıklarıyla birebir örtüştü.

PASAPORTUNU UNUTAN KALECİYE UNUTULMAZ ŞAKA

İngiltere Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Lymington Town FC, deplasmanda oynayacağı bir maç için Galler'e doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında takımın genç kalecisi, pasaportunu yanına almadığını fark etti. Bunun üzerine takım arkadaşları, bu durumu fırsat bilerek kendisine unutulmaz bir şaka yaptı. Kaleciye, Galler'e girerken pasaport kontrolü olduğunu, sınırda kontrol noktasından geçileceğini ve pasaportu olmayanların sıkıntı yaşayacağını söylediler.





Saklanan kaleci

HERKES KAHKAHALARA BOĞULDU

Şaka bununla da sınırlı kalmadı. Takım otobüsü Prince of Wales Köprüsü'ne geldiğinde, oyuncular sahneyi iyice gerçekçi kılmak için kaleciden otobüsün arka kısmında saklanmasını istedi. Üzerini kıyafetlerle örttüler ve işin dozunu artırarak, "gümrük köpekleri otobüse girecek" yalanını söylediler. Film tadında yaşanan bu anlar, otobüste kahkahalara sebep olurken, genç kaleci kısa süreli bir panik yaşadı.

"BİLO'NUN İNGİLİZ VERSİYONU"

Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Arkadaşlarının şaka yaptığını anlayan kaleci de sonunda gülmeye başladı. O anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kullanıcılar Banker Bilo filmine atıfta bulunarak "Bilo'nun İngiliz versiyonu" yorumları yaptı.