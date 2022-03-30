Pasinler Gençlik Merkezi ilklere imza atıyor - Son Dakika
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Pasinler Gençlik Merkezi ilklere imza atıyor

30.03.2022 10:40
Pasinler Gençlik Merkezi ilklere imza atıyor

Erzurum'un Pasinler ilçesinde üç ay önce faaliyetlerine başlayan Pasinler Gençlik Merkezi açıldığı günden itibaren ilçede ilklere imza atmaya devam ediyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde üç ay önce faaliyetlerine başlayan Pasinler Gençlik Merkezi açıldığı günden itibaren ilçede ilklere imza atmaya devam ediyor.

Bağlama ve gitar kursları ile başlayıp KPSS kursları, köy okulu öğrencilerine yönelik il gezileri ve gençlerle has oda buluşmalarıyla faaliyetlerine devam eden Pasinler Gençlik Merkezinde son olarak gençlerin oluşturduğu tiyatro ekibi ile "Zehra" adlı son oyunu gençlerle buluşturdu. Büyük beğeniyle izlenen "Zehra" oyunu izleyenler tarafından tam not aldı.

İlçedeki sosyal ve kültürel faaliyetleri ile birlikte merkezde açılan kurslarla eğitime de verdiği destekle göz dolduran Pasinler Gençlik Merkezi etkinlikleri ilçe halkı tarafından takdirle karşılanıyor.

Pasinler İlçe halkı Gençlik Merkezini faaliyete geçiren başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e, desteklerini esirgemeyen ilçe Kaymakamı Emre Zeyrek'e, Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye ve ayrıca gençler için hazırladığı etkinlikler için Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever'e teşekkür dileklerini ilettiler. - ERZURUM

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Hisarcık, Pasinler, Erzurum, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pasinler Gençlik Merkezi ilklere imza atıyor - Son Dakika


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