Üye Girişi
Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: "Ortak bir amaç için çalışacağız" - Son Dakika

Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: "Ortak bir amaç için çalışacağız"

18.02.2022 17:10
Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: "Ortak bir amaç için çalışacağız"

Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu durumu birlikte düzelteceklerini söyledi.

Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu durumu birlikte düzelteceklerini söyledi.

GSTV'ye konuşan Sensible, "Burada olmaktan oldukça mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Burada olmaktan bir kez daha çok mutluyum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor Galatasaray, Yuri Gorshkov'la iletişim halinde! Taraftarlar dört gözle bekliyor Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek Gelecek sezonun transferi şimdiden bitti! Rus futbolcu, Galatasaray'da Gelecek sezonun transferi şimdiden bitti! Rus futbolcu, Galatasaray'da

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: 'Ortak bir amaç için çalışacağız' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:39 32 yaşındaki adamın evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anların video kaydı gün yüzüne çıktı!
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: "Ortak bir amaç için çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement