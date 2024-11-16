Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı

Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı

Doping cezası mart ayında bitecek olan Paul Pogba'nın Juventus ile sözleşmesini feshettiği belirtildi.

16.11.2024 16:25
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4 yıllık doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba'nın Juventus'taki geleceği netleşti. Doping cezası mart ayında bitecek olan Paul Pogba'nın Juventus ile sözleşmesini feshetti.

YOLLAR AYRILDI

Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sportif performans sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurur. Kulüp, Paul'a profesyonel geleceği için en iyi dileklerini sunar" ifadeleri kullanıldı.

4 YILLIK CEZASI 18 AYA İNDİ

Pogba, 2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla 4 yıllık men cezası almıştı. Kendisine verilen 4 yıllık men cezası CAS tarafından 18 aya indirildi. Paul Pogba, 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek.

10 MİLYON EURO MAAŞI VARDI

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Juve ile mevcut sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyordu. Pogba, İtalyan devinde yıllık 10 milyon euro maaş alıyordu. Kariyeri boyunca sadece Manchester United ve Juventus formaları giyen Paul Pogba, 446 maça çıktı ve 76 gol, 96 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    Florya Rehabilitasyon Merkezine bekleriz koçum 16 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    İnşallah FB almaya kalkmaz 2 1 Yanıtla
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