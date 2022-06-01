Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı

6 sezondur Manchester United forması giyen Paul Pogba, İngiliz devindeki macerasının sonuna geldi. Kırmızı Şeytanlar, Fransız yıldızla yolları ayırdıklarını açıkladı.
Manchester United'dan Pogba için yapılan açıklamada, "Verdiğin hizmetler için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı. Dünyaca ünlü Fransız futbolcu, Manchester United formasıyla çıktığı 233 maçta 39 gol ve 51 asistlik performans gösterdi.
Pogba'nın yeni rotasının eski kulübü Juventus olacağı belirtildi. İtalyan devinin, Fransız futbolcuya yıllık 7.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif ettiği belirtildi.
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