Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'ya 4 yıl men cezası - Son Dakika
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Spor

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'ya 4 yıl men cezası

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı ve 4 yıl men cezası aldı. Pogba'nın numunesinde yüksek oranda testosteron bulunduğu tespit edildi. İlk testi Eylül 2023'te pozitif çıkan Pogba, geçici men cezası almıştı. Ancak Ekim 2023'te yapılan ikinci test de pozitif çıktı. Pogba'nın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmesi bekleniyor.

29.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:39
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Doping testi pozitif çıkan İtalya ekibi Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba, 4 yıl men cezası aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ligde Ağustos 2023'te Udinese ile oynanan ilk hafta maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosterona rastlanan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.

Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkan 30 yaşındaki Pogba, geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı. Son olarak Juventus'un 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçta görev yapan Pogba, söz konusu tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak İtalyan Anti-Doping Organizasyonunun (NADO) verdiği karara itiraz etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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